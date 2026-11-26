Антитеррористическая комиссия Магаса совместно с сотрудниками ОМВД и миграционного подразделения провела рейд на строительных площадках города, привлекающих иностранную рабочую силу.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в ходе совместных выездов особое внимание уделялось соблюдению миграционного законодательства и антитеррористических требований. В результате проверок были выявлены лица, осуществлявшие трудовую деятельность без надлежащей регистрации и разрешительных документов.
Отмечается, что указанные граждане доставлены в ОМВД России по городу для установления личности, проверки по соответствующим учетам и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
«Работа по контролю за соблюдением правопорядка на территории города продолжается», — подчеркнули в мэрии города.