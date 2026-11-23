Водители привлечены к ответственности за управление транспортом без необходимых документов и прав, тонировку, несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие страховки.

Также зафиксированы случаи нарушения правил перевозки детей, остановки и стоянки, пользования внешними световыми приборами, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Отдельно отмечено 15 фактов неуплаты административных штрафов.

В МВД напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и призывают быть предельно внимательными на дорогах.