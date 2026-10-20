В Магасе планируют установить рекорд с 10-метровым тортом в форме ингушской башни

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, по замыслу автора, кондитерское изделие будет повторять архитектурные особенности традиционных башен, расположенных в горной части региона.

Основание торта составит 2,45 на 2,45 метра, а к вершине конструкция будет сужаться до одного метра. Во время установки рекорда Луиза Цицкиева будет контролировать весь процесс.

Для кондитера это не первый опыт создания масштабных сладких изделий. В 2021 году она вместе со своей командой установила рекорд России, приготовив пирожное «Брауни» длиной 127 метров и весом 1347 кг.

«Это прекрасная возможность для жителей и гостей города собраться вместе, поддержать талантливого кондитера Луизу Цицкиеву и провести выходной день в атмосфере дружбы и единства», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что проект «Цветущие башни Ингушетии» реализуется совместно с региональными министерствами культуры и туризма. Мероприятие пройдёт при поддержке администрации Магаса.