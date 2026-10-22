В Магасе и Сунже выявили 125 случаев допуска людей к работе без договоров

Глава Ингушетии в своём Telegram-канале отметил, что легализация бизнеса и занятости является одним из ключевых направлений увеличения доходов бюджета. При этом важно, чтобы люди трудились официально и получали предусмотренные законом гарантии, а предприниматели соблюдали установленные правила.

Он призвал руководителей администраций активнее задействовать возможности межведомственных комиссий и наладить обмен информацией между муниципалитетами, налоговой службой и Государственной инспекцией труда для выявления и устранения нарушений.

Отдельное внимание, по словам Главы республики, следует уделять разъяснительной работе с бизнесом: проверки и штрафы решают не все вопросы. Предпринимателям нужно своевременно разъяснять требования законодательства, помогать с регистрацией бизнеса, оформлением работников и применением контрольно-кассовой техники. Однако при установленных нарушениях должны приниматься предусмотренные законом меры.

Результаты работы отражаются в показателях профильных ведомств. Трудовая инспекция продолжает выявлять нарушения у работодателей, требовать их устранения и разъяснять нормы законодательства. Продолжается и регистрация предпринимательской деятельности: с начала года в республике зарегистрировано 246 юридических лиц и 1 513 индивидуальных предпринимателей, на налоговом учете состоят 6 052 ИП. За тот же период зарегистрировано 342 единицы контрольно-кассовой техники — на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Растет и число самозанятых. Если на начало 2025 года их было 21,5 тысяч, то к 1 апреля этого года уже 30,5 тыс. человек. Поступления от налога на профессиональный доход превысили 48 млн рублей. По данным УФНС за октябрь, число самозанятых в республике превысило 32 тыс. человек.

«Нам необходимо добиваться, чтобы официальная занятость и легальная предпринимательская деятельность становились нормой во всех сферах. Это укрепляет защиту работников, создает равные условия для бизнеса и позволяет полнее формировать доходную часть бюджета», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона поручил ответственным ведомствам и рекомендовал главам муниципалитетов усилить эту работу, подчеркнув: «Это должны быть не формальные отчеты, а конкретные результаты: сокращения неоформленной занятости, устранения выявленных нарушений и роста легальной экономической деятельности. Эффективность межведомственных комиссий должна оцениваться по реальным изменениям на местах».