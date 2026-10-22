В Магасе 26 октября будет ограничено движение автотранспорта

В столице республики 26 октября с 9 до 13 часов по московскому времени будет ограничено движение транспорта. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального Миннаца.
«Подобная мера связана с проведением на территории города фестиваля «Россия — моя история», — пояснил собеседник нашего издания.
Ограничения затронут два участка дорожной сети: пересечение проспекта Зязикова с улицей Горчханова, а также пересечение проспекта Зязикова с улицей Кулиева.
Водителям рекомендуется учитывать вышеуказанные обстоятельства при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.