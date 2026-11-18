В холле центра развернулись тематические экспозиции, посвященные истории и культуре народов России. Почетные гости ознакомились с национальными костюмами, предметами быта, традиционными ремеслами и изделиями народных мастеров. Отдельная площадка была отведена национальной кухне: учащиеся накрыли столы с традиционными блюдами разных народов.

В концертной программе лицеисты продемонстрировали культурное многообразие страны: каждый класс подготовил выступление о конкретном народе, представив его историю, обычаи, песни и танцы. На сцене были показаны культуры лакцев, якутов, донских казаков, марийцев, татар, алтайцев, карелов, башкир, бурят, российских цыган и ненцев.

Конкурсная программа мероприятия, проводимого в рамках Году единства народов России, включала четыре номинации: «Лучшая видео-визитка», «Лучший народный танец», «Лучшая народная песня» и «Лучший гастрономический стол». Выступления оценивало профессиональное жюри.

Владимир Сластенин осмотрел экспозиции, пообщался с участниками и высоко оценил подготовку лицеистов, особо отметив знание школьниками языков и культур народов России, а также разнообразие национальных блюд. «Сегодня вы, конечно, удивили меня обилием знаний языков нашей страны, обилием кухни всех народов. Серьезно подготовились, молодцы», — похвалил детей премьер-министр.

Он передал участникам приветствие от имени Главы республики Махмуд-Али Калиматова и подчеркнул значимость подобных инициатив для укрепления межнационального согласия и взаимного уважения. «То, что вы сегодня делали, объединяет народы. Потому что в нашей стране проживает около 170 национальностей, а в Ингушетии представители 76 национальностей. И все живут мирно и дружно. И так дальше надо жить», — отметил председатель правительства.

В завершение мероприятия состоялось награждение участников и победителей конкурсной программы. Владимир Сластенин также вручил Почетные грамоты сотрудникам лицея «Олимп»: исполняющей обязанности руководителя Луизе Харсиевой, заместителям директора Инессе Жаглиной и Аминат Тумгоевой, советнику Медине Амерхановой, учителям математики, русского языка и литературы Райхант Яндиевой и Розе Наурбиевой.