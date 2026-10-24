В колледже Сунжи обсудили профилактику экстремизма и сохранение родного языка

Хусейн Плиев
Фото:
комитет по делам молодежи Ингушетии

В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга города Сунжа прошла лекция, направленная на профилактику деструктивных явлений, сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики. 

В рамках мероприятия сотрудник ведомства Магомед Авсажев осветил вопросы предупреждения негативных социальных тенденций, включая наркоманию и экстремизм. Особое внимание в ходе встречи было уделено важности сохранения и развития родного языка. 

Дискуссия вызвала живой отклик: молодые люди активно задавали вопросы и делились мнениями, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности аудитории, отметили в КДМ.

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