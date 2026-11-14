В ходе очередных рейдов правоохранители Ингушетии выявили 178 нарушений 

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции провели профилактические рейдовые мероприятия. Они прошли на ФАД Р-217 «Кавказ», в Назрани, Назрановском районе и на трассе «Назрань—Малгобек».
Цель мероприятий: охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
В ходе рейдов было выявлено и пресечено 178 административных правонарушений. В их числе: отсутствие прав, тонировка сверх допустимых значений, перевозка детей без удерживающих устройств, установка заведомо подложных номеров, выезд на полосу встречного движения и другие.
19 автомобилей задержаны и доставлены на штрафную стоянку, 32 автомобилиста на местах сняли тонировку со стекол.