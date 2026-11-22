Мероприятие стало практической частью обучающего семинара, прошедшего ранее в Магасе по поручению Махмуда-Али Калиматова. Основная цель: повышение эффективности управления местными бюджетами и увеличение их доходной части. Глава региона ставит задачу выявлять дополнительные источники пополнения казны и создавать условия для легального предпринимательства.

В ходе выездной работы специалисты профильных ведомств на практике продемонстрировали, как выявлять признаки незаконной коммерческой деятельности. Предпринимателям разъяснили порядок постановки бизнеса на налоговый учет и акцентировали внимание на ключевых требованиях к торговым точкам.

В центре внимания оказался широкий круг вопросов: применение контрольно-кассовой техники, обеспечение возможности безналичной оплаты, оформление трудовых договоров с сотрудниками, целевое использование земельных участков, наличие уголков потребителя, также работа с системой маркировки «Честный знак».

В рамках профилактического визита члены рабочей группы провели консультации для местных предпринимателей по всем актуальным аспектам законодательства в сфере торговли.

Подводя итоги мероприятия на совещании в Карабулаке, советник Главы Ингушетии Олег Фурсов подчеркнул необходимость объединения усилий. «Необходимо консолидироваться, объединить усилия, чтобы повысить доходность бюджета», — отметил он.