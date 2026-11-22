Представители республиканских и муниципальных властей, сотрудники налоговой инспекции, Роспотребнадзора, Росреестра и МВД по республике побывали на торговых объектах в Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Мероприятие стало практической частью обучающего семинара, прошедшего ранее в Магасе по поручению Махмуда-Али Калиматова. Основная цель: повышение эффективности управления местными бюджетами и увеличение их доходной части. Глава региона ставит задачу выявлять дополнительные источники пополнения казны и создавать условия для легального предпринимательства.
В ходе выездной работы специалисты профильных ведомств на практике продемонстрировали, как выявлять признаки незаконной коммерческой деятельности. Предпринимателям разъяснили порядок постановки бизнеса на налоговый учет и акцентировали внимание на ключевых требованиях к торговым точкам.
В центре внимания оказался широкий круг вопросов: применение контрольно-кассовой техники, обеспечение возможности безналичной оплаты, оформление трудовых договоров с сотрудниками, целевое использование земельных участков, наличие уголков потребителя, также работа с системой маркировки «Честный знак».
В рамках профилактического визита члены рабочей группы провели консультации для местных предпринимателей по всем актуальным аспектам законодательства в сфере торговли.
Подводя итоги мероприятия на совещании в Карабулаке, советник Главы Ингушетии Олег Фурсов подчеркнул необходимость объединения усилий. «Необходимо консолидироваться, объединить усилия, чтобы повысить доходность бюджета», — отметил он.