Жителей и гостей республики приглашают стать участниками уникального путешествия в историю, почтить память героев и узнать больше о подвиге советского народа. Посетителей ждут ежедневно с 10 до 19 часов, последняя группа заходит в 18 часов 20 минут.

Для посещения необходима предварительная бесплатная регистрация на сайте проекта поездпобеды.рф. Она открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Электронный билет придет на указанную почту.

Рекомендуемый возраст посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету. Группы заходят в поезд с интервалом в пять минут, поэтому посетителям необходимо заранее прибыть на вокзал и предъявить электронный билет волонтерам.

Дополнительно экскурсию можно слушать через мобильное приложение проекта (доступно для iPhone и Android), а ознакомиться с экспозицией — в формате 3D-тура на официальном сайте.

«Поезд Победы» — это первый в мире интерактивный музей, расположенный в движущемся составе. Десять тематических вагонов с помощью дополненной реальности, объемного звука, театрального освещения и реалистичных фигур рассказывают о ключевых вехах войны.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке министерства науки и высшего образования России, ОАО «Российские железные дороги» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».