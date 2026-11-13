В Ингушетии восстановили право 101-летней жительницы региона на соцобеспечение

«1 октября 2026 года на счет матери в полном объеме поступила военная пенсия за погибшего сына-военнослужащего, а утром 2 октября — страховая пенсия. Однако уже в 12 часов того же дня все денежные средства были полностью списаны со счета», — сообщили газете «Ингушетия» в аппарате УПЧ в регионе.

В целях защиты прав долгожительницы Уполномоченный по правам человека направил запрос в Социальный фонд России. В ходе его рассмотрения установлено, что списание произошло ошибочно после контрольных мероприятий в части проверки актуальности данных в отношении лиц в возрасте 100 лет и старше в связи с не подтверждением фактического адреса получателя пенсии.

По результату повторной проверки выплатное дело вновь поставлено на учет по месту постоянной регистрации. Социальный фонд России принял решение о возврате денежных средств на счет пенсионерки в полном объеме в сумме 83 191 руб.