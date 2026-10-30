Около 14 часов на автодороге «Назрань — Малгобек» в районе сельского поселения Нижние Ачалуки столкнулись легковой автомобиль и газовоз КамАЗ. В результате грузовик опрокинулся в кювет, из цистерны произошла утечка пропана.

Четыре человека пострадали, один из них скончался на месте. Травмированных доставили в Малгобекскую центральную районную больницу.

На месте работали пожарные и спасатели ПСО «Магас», был организован объезд участка.

Ранее в городе Сунжа на пересечении улиц Энгельса и Народная водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.

В аварии также пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Всех травмированных госпитализировали в Сунженскую районную больницу.

На месте работали расчет третьей пожарно-спасательной части и сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрши».

Причины и обстоятельства обеих аварий устанавливаются.