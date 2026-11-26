Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, золотую награду Абдуллах Парчиев добыл в категории до 66 кг. Произошло это на юниорском (до 21 года) первенстве планеты, которое принимал Ташкент (Узбекистан) с 19 по 22 ноября. На турнире выступили свыше 570 дзюдоистов, представлявших 78 государств.

Отмечается, что победителя поздравили с ярким триумфом на мировом уровне. Ему адресовали пожелания крепкого здоровья, новых достижений в спорте и очередных побед.