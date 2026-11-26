В родную республику приехал триумфатор мирового первенства по дзюдо Абдуллах Парчиев. В аэропорту «Магас» его приветствовали замминистра спорта региона Адсалам Евлоев, наставники, атлеты, близкие люди и приятели спортсмена.
Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, золотую награду Абдуллах Парчиев добыл в категории до 66 кг. Произошло это на юниорском (до 21 года) первенстве планеты, которое принимал Ташкент (Узбекистан) с 19 по 22 ноября. На турнире выступили свыше 570 дзюдоистов, представлявших 78 государств.
Отмечается, что победителя поздравили с ярким триумфом на мировом уровне. Ему адресовали пожелания крепкого здоровья, новых достижений в спорте и очередных побед.