В период с 16 по 25 ноября текущего года на территории республики управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2026», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Основная цель мероприятия: предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов вовлечения молодых людей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Кроме того, организаторы ставят задачу повысить осведомленность населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Полиция призывает граждан к сотрудничеству. Сообщить информацию о местах сбыта наркотиков и притонах можно по телефону доверия полиции: 8 (8734) 55-04-99. Телефоны дежурной части МВД по республике: 8 (8734) 55-20-06 и 55-01-54.
Связаться с экстренными службами можно также по единому номеру 102/112 (для любых операторов мобильной связи).