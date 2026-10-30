В Ингушетии провели благотворительную акцию к годовщине трагедии осени 1992 года

Выполняя поручение главы региона Махмуда-Али Калиматова, городская администрация оказала поддержку продуктами первой необходимости семьям участников СВО, которые погибли или числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что проведение этой благотворительной акции было приурочено к 34-й годовщине трагедии в Пригородном районе — так почтили память жертв трагедии осени 1992 года.