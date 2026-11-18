Установлено, что указанные лица, находясь в городе Магас, лично передали взятку в виде денежных средств в размере 5 млн рублей сотруднику регионального УФСБ за совершение последним незаконных действий (бездействия) в виде прекращения проверочных мероприятий в отношении главы администрации Назрановского муниципального района по факту хищения бюджетных средств.

Деньги, как отмечается, были выделены на погашение кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений и самой администрации Назрановского района.

Следственным управлением СКР по региону в отношении 60-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере). 64-летнему гражданину вменяется ч.4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных фактов противоправной деятельности и преступных связей указанных лиц, говорится в релизе.