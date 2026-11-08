В Ингушетии почтили память погибших при исполнении долга правоохранителей

Министр внутренних дел по региону генерал-лейтенант полиции Владимир Котов подчеркнул, что мемориал имеет особое значение для сотрудников ведомства: здесь отдают дань уважения тем, кто остался верен присяге, профессиональному долгу и Отечеству до последнего мгновения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Перед собравшимися выступил бывший руководитель МВД по республике в 1994–1997 годах генерал-майор милиции в отставке Мухарбек Агиев, призвавший действующих полицейских достойно нести службу в память о погибших.

Заместитель министра внутренних дел полковник полиции Багомед Маммаев отметил, что в ведомстве помнит всех сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, и будут заботиться об их родных и близких.

В мероприятии участвовали председатель Общественного совета при МВД Муса Гадиев и руководитель Совета ветеранов ведомства полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.