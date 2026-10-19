В Ингушетии планируют расширить сотрудничество с проектом «Твой ход»

Председатель Комитета по делам молодёжи республики Заурбек Пошев провёл рабочую встречу с заместителем руководителя дирекции Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Максимом Бобровым, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере поддержки молодёжных инициатив и проведения совместных мероприятий на территории субъекта», — пояснил собеседник.
Отдельное внимание уделили вовлечению студентов в социально значимые проекты, развитию проектных компетенций и расширению возможностей для самореализации молодых людей.
По итогам встречи определены возможные направления дальнейшего сотрудничества. В их числе — проведение образовательных и конкурсных мероприятий, а также реализация программ, направленных на развитие молодёжного сообщества Ингушетии.