В Ингушетии планируют расширить сотрудничество с проектом «Твой ход»

«Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере поддержки молодёжных инициатив и проведения совместных мероприятий на территории субъекта», — пояснил собеседник.

Отдельное внимание уделили вовлечению студентов в социально значимые проекты, развитию проектных компетенций и расширению возможностей для самореализации молодых людей.

По итогам встречи определены возможные направления дальнейшего сотрудничества. В их числе — проведение образовательных и конкурсных мероприятий, а также реализация программ, направленных на развитие молодёжного сообщества Ингушетии.