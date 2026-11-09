В Ингушетии открылась школа имени погибшего участника СВО Мусы Малороева 

Там напомнили, что местные жители ждали эту школу несколько лет: в селе проживает около 9 тысяч человек, из них почти 1,9 тыс. дети школьного возраста. Строительство началось еще в сентябре 2020 года, однако из-за проблем с подрядной организацией сроки неоднократно сдвигались.

«Я не раз приезжал на объект, требовал ускорить работы и поручал разобраться в причинах затягивания строительства. К сожалению, детям и педагогам пришлось слишком долго ждать. Считаю правильным прямо сказать: за это ожидание мы должны перед ними извиниться», — написал Глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

В новом здании оборудованы современные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотека, спортивный и актовый залы. Особенно важно, что открытие школы позволило решить проблему двухсменного обучения: 250 учеников уже начали здесь заниматься. Теперь все пять школ населенного пункта работают в одну смену.

«Еще одна важная часть этого события: школе присвоено имя нашего земляка Мусы Малороева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На открытии присутствовали его родные. Дочь Мусы, которая учится в этой школе, прочитала стихотворение, посвященное отцу. Это был очень трогательный момент. Память о таких людях должна жить не только в названиях улиц и учреждений, но и в сердцах детей, которые будут здесь учиться», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что за последние годы в республике построена 51 школа более чем на 25 тысяч ученических мест и открыто 50 детских садов более чем на 10 тыс. мест, что создало свыше 4 тысяч рабочих мест в каждом направлении. Соответственно, новые социальные объекты дают возможность трудоустройства для жителей республики. Работа в этом направлении продолжается, чтобы у детей в каждом населенном пункте были хорошие условия для учебы и развития.

«После торжественной части я осмотрел здание и территорию. Есть замечания к отдельным элементам фасада, подвальным помещениям и благоустройству. Поручил устранить все недостатки. Сам факт открытия не означает, что контроль за объектом завершен. Безопасность детей и качество условий, в которых они учатся, должны быть безусловным требованием», — подчеркнул Глава.

Он добавил, что отдельно поручил усилить контроль за всеми строящимися в республике социальными объектами: «Буду лично выезжать на стройплощадки, проверять ход работ и соблюдение сроков. Ни один руководитель и ни один подрядчик не должны рассчитывать, что затягивание строительства останется без последствий. Школы, детские сады, учреждения культуры, объекты здравоохранения и другие объекты должны сдаваться качественно и в установленные сроки».

Махмуд-Али Калиматов поздравил детей, родителей и педагогов Верхних Ачалуков с открытием новой школы, пожелав, чтобы учебное заведение стало местом больших достижений и добрых воспоминаний, а имя Мусы Малороева всегда напоминало ребятам о мужестве, верности долгу и любви к Родине.