В Ингушетии обсудили меры поддержки бизнеса при выходе на внешние рынки 

На площадке Торгово-промышленной палаты республики прошла встреча, организатором которой выступил Центр поддержки экспорта при содействии президента ТПП Радмилы Нальгиевой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минэкономразвития региона.
Отмечается, что участникам представили действующие программы субсидирования и компенсации затрат, возможности льготного финансирования, также консультационные и образовательные услуги для экспортеров.
Эксперты разъяснили алгоритмы поиска зарубежных партнеров, организацию бизнес-миссий и участие в международных выставках. Особый акцент был сделан на требованиях к качеству, сертификации и маркировке продукции в странах назначения. Кроме того, предприниматели узнали о порядке обращения за поддержкой, необходимых документах и сроках рассмотрения заявок.
В ходе диалога предприниматели смогли задать интересующие вопросы и обсудить перспективы сотрудничества с Центром поддержки экспорта и АНО «Мой бизнес».
По итогам встречи участники отметили важность продолжения совместной работы, направленной на продвижение ингушской продукции на зарубежные рынки и укрепление экспортного потенциала региона.
В мероприятии приняли участие Радмила Нальгиева, генеральный директор АНО «Мой бизнес» Исмаил Албагачиев, врио генерального директора Центра поддержки экспорта Якуб Гандалоев, председатель комитета по поддержке МСП ТПП Заур Кодзоев, представители бизнес-сообщества региона.