В Ингушетии обеспечена передача ребенка матери при участии органов опеки

Для изучения ситуации был организован совместный выезд с участием Уполномоченного по правам ребенка в республике Заремы Чахкиевой, представителей подразделения по делам несовершеннолетних РОВД России по Назрановскому району, начальника отдела опеки муниципалитета Розы Цуровой и органов опеки Малгобекского района. В ходе работы сторонам разъяснили их законные права и обязанности.

Отмечается, что по итогам проведенных мероприятий ребенок был передан матери.

Межведомственное взаимодействие позволяет своевременно рассматривать подобные обращения и принимать решения с учетом прав и интересов несовершеннолетних.