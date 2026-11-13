В Ингушетии несовершеннолетний за рулем Lada сбил девочку 

По данным ведомства, накануне днем 15-летний местный житель без разрешения взял автомобиль ВАЗ-21115, принадлежащий его брату. Двигаясь по улице Муталиева со стороны Магаса, он совершил наезд на девочку, переходившую дорогу.

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы в Назрани.

Мать подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту происшествия проводится проверка.