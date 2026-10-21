В Ингушетии наградили участников турнира по дзюдо памяти сотрудников СК России 

Турнир был посвящен памяти погибших сотрудников СК России и героев специальной военной операции и состоялся 26 сентября текущего года в Кабардино-Балкарии.

В актовом зале управления руководитель ведомства Ахмед Асхабов провел встречу со спортсменами и тренерским составом. Он выразил благодарность участникам за достигнутые результаты, высокий уровень подготовки, подчеркнув, что единоборцы достойно представили республику.

На соревнованиях дзюдоисты из Ингушетии заняли два первых и шесть третьих мест в различных весовых категориях. За эти успехи глава следственного управления вручил спортсменам и их тренерам грамоты, ценные подарки и денежные премии.

Весь личный состав СУ СКР по региону присоединяется к поздравлениям и желает спортсменам и тренерам дальнейших успехов, новых побед и высоких спортивных достижений, говорится в релизе.