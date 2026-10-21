В Ингушетии наградили участников турнира по дзюдо памяти сотрудников СК России 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба СУ СКР по Ингушетии

В следственном управлении СКР по республике прошла церемония награждения спортсменов и их тренеров, которые участвовали во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей до 18 лет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства. 

Турнир был посвящен памяти погибших сотрудников СК России и героев специальной военной операции и состоялся 26 сентября текущего года в Кабардино-Балкарии. 

В актовом зале управления руководитель ведомства Ахмед Асхабов провел встречу со спортсменами и тренерским составом. Он выразил благодарность участникам за достигнутые результаты, высокий уровень подготовки, подчеркнув, что единоборцы достойно представили республику. 

На соревнованиях дзюдоисты из Ингушетии заняли два первых и шесть третьих мест в различных весовых категориях. За эти успехи глава следственного управления вручил спортсменам и их тренерам грамоты, ценные подарки и денежные премии. 

Весь личный состав СУ СКР по региону присоединяется к поздравлениям и желает спортсменам и тренерам дальнейших успехов, новых побед и высоких спортивных достижений, говорится в релизе.

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