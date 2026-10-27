В Ингушетии наградили граждан за помощь военнослужащим и их родным

В мероприятии приняли участие представители органов власти и различных организаций, ветераны и общественные деятели. Среди почётных гостей были председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Сергей Каваленок, председатель Общественной палаты Ингушетии Ляйла Амерханова, глава Комитета по делам молодёжи Заурбек Пошев, а также руководитель местного филиала фонда «Защитники Отечества» Ислам Абадиев и другие.

С приветственным словом выступил В. Б. Щербин. В ходе церемонии были отмечены усилия жителей, проявивших активную гражданскую позицию и внесших личный вклад в поддержку военнослужащих и их близких. Награды получили волонтёры, активисты и другие представители населения республики, участвующие в реализации значимых инициатив.

«Мероприятие стало площадкой для признания заслуг тех, кто оказывает помощь участникам СВО и их семьям. Его девиз подчеркнул значение конкретных дел и совместных усилий в развитии взаимопомощи и общественной поддержки», — подытожил собеседник.