В Ингушетии начальник медсанчасти МВД подозревается в хищении 1,3 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по региону, занимая должность временно исполняющей обязанности начальника медицинского учреждения и обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, подозреваемая фиктивно трудоустроила 34-летнего жителя республики в медсанчасть МВД.

В период с декабря 2023 года по август 2025 года на основании предоставленных сведений на имя фиктивного работника начислялась заработная плата. Общая сумма впоследствии присвоенных денежных средств превысила 1,3 млн рублей.

Следственным управлением СКР по Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности и преступных связей фигурантки.