В Ингушетии на бизнесмена завели дело из-за имущества умершего арендодателя

По версии следствия, в январе прошлого года фигурант, зная о кончине местного жителя, у которого арендовал нежилое помещение для коммерческой деятельности, сфабриковал поддельный договор купли-продажи. В этот документ он внес недостоверные сведения о приобретении им данного объекта недвижимости вместе с земельным участком.

Впоследствии на основании поддельных бумаг недвижимость была оформлена в собственность близкой родственницы обвиняемого. В результате были нарушены законные интересы лиц, имевших право на наследование данного имущества, стоимость которого более 28 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.