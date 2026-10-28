В Ингушетии на бизнесмена завели дело из-за имущества умершего арендодателя

Руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество в особо крупном размере», сообщили газете «Ингушетия» пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По версии следствия, в январе прошлого года фигурант, зная о кончине местного жителя, у которого арендовал нежилое помещение для коммерческой деятельности, сфабриковал поддельный договор купли-продажи. В этот документ он внес недостоверные сведения о приобретении им данного объекта недвижимости вместе с земельным участком.
Впоследствии на основании поддельных бумаг недвижимость была оформлена в собственность близкой родственницы обвиняемого. В результате были нарушены законные интересы лиц, имевших право на наследование данного имущества, стоимость которого более 28 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.