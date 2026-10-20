В Ингушетии на 68 дней сократят сроки подключения бизнеса к электросетям 

По его словам, одним из ключевых направлений является снижение административных барьеров. Региональная команда разработала проект, который позволит сократить сроки технологического присоединения к электросетям со 155 до 87 дней. Новый порядок планируется ввести до конца года.

Для достижения такого результата были пересмотрены действующие процедуры оформления земли под строительство электросетевых объектов и подключения к электричеству. Сейчас согласования часто идут последовательно, что приводит к потере времени. Предлагаемые изменения предусматривают параллельное рассмотрение документов разными ведомствами, более широкое использование электронных сервисов и упрощение установленных законом процедур предоставления земельных участков под объекты электроэнергетики.

Для предпринимателя сроки подключения к электричеству напрямую влияют на запуск производства и реализацию инвестиционного проекта. Чем быстрее решаются такие вопросы, тем понятнее условия для бизнеса и тем меньше препятствий для развития новых предприятий.

Глава республики отметил, что Ингушетия обладает потенциалом для развития промышленности, сельского хозяйства, переработки и других отраслей экономики. Задача властей: последовательно устранять барьеры, мешающие реализации этих возможностей, чтобы инвесторы могли быстрее переходить от планов к конкретным проектам.

Проект разработан в рамках федеральной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» совместно с экспертами президентской академии. В региональную команду вошли представители правительства республики, управления Росреестра по региону, муниципалитетов и филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

«Проект представил комиссии руководитель управления Росреестра по республике Андрей Борисов. Предложенные решения получили высокую оценку экспертов и заинтересовали участников из других регионов. Хочу искренне поблагодарить Андрея Борисова и всех участников команды за проделанную работу. В решении таких задач особенно важна согласованность действий разных ведомств и понимание общей цели», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.