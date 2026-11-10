В Ингушетии изучают перспективы использования соляных источников в селе Даттых

Там напомнили, что в республике существует уникальное место, где на протяжении многих столетий добывали соль. Причем не посредством разработки шахт или карьеров, а с помощью колодцев, расположенных у реки. Речь идет о предгорном селе Даттых, где из-под земли бьют природные соленые источники.

Процесс добычи был довольно прост: рассол черпали из колодца, а затем выпаривали в крупных котлах. Концентрация соли в рассоле была настолько высока, что из определенного объема жидкости получалось около трети объема соли, когда в той же морской воде содержание этого минерала в десять раз ниже.

Первые документальные свидетельства о соляных источниках в вышеназванном населенном пункте датируются 1823 годом. В записях исследователя упоминался источник, из которого «из двух мер рассола выходила одна мера соли». Спустя десятилетия информация о соли из Даттыха начала появляться в периодической печати.

В начале XX века в Нижнем Даттыхе объемы производства соли достигали впечатляющих показателей: ежедневно вываривали около 2,5 тонны соли (не менее 150 пудов). Делалось это вручную, в простых котлах. Соль чаще обменивали на кукурузу, муку и хлеб. За ценным продуктом приезжали как из ближайших, так и из отдаленных сел. Один из исследователей того времени отмечал, что жители благодаря солеварению жители зарабатывали настолько хорошо, что практически отказались от земледелия.

К 1920 году в Даттыхе функционировало 41 предприятие по выработке соли, до четверти населения села было занято в этом промысле. В период Великой Отечественной войны спрос на соль резко возрос, ее даже поставляли в Грузию. Однако после депортации ингушей в 1944 году солеварни прекратили работу.

Сегодня информация о состоянии источников весьма скудна: неизвестно ни количество рассола, ни его качественные характеристики. В 1999 году врач предпринял попытку использовать воду из источников для соляных ванн, но полноценный анализ воды так и не был проведен.

Для того чтобы оценить современное состояние соляных источников, необходимы усилия квалифицированных специалистов, проведение замеров и лабораторных исследований. История соли из Даттыха богата и увлекательна, но ее современные главы еще предстоит написать, говорится в релизе.