В Ингушетии чествовали передовиков АПК и победителей региональных конкурсов 

Махмуд-Али Калиматов по традиции также вручил денежные сертификаты победителям республиканского конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство и «Фестиваля цветов».

Руководитель субъекта на своей странице в социальных сетях подчеркнул, что ярмарка собрала тех, кто ежедневным трудом развивает сельское хозяйство, обеспечивает жителей качественной продукцией и сохраняет традиции земледелия и животноводства. Он особо поблагодарил ветеранов отрасли, в том числе героев Труда России Марем Богатыреву и Султангирея Костоева, чей опыт и преданность делу отмечены главой государства и служат примером для новых поколений аграриев.

По его словам, сельское хозяйство требует терпения, ответственности и постоянной отдачи, поэтому особенно ценен труд тех, кто остается верен своему делу и работает на родной земле. Результаты видны в цифрах: объем производства вырос с 10,8 млрд рублей в 2019 году до 25,5 млрд рублей в 2025-м. Увеличилось поголовье скота, почти в пять раз выросло производство мяса, заметно прибавили показатели по молоку, овощам и картофелю. Расширяются поставки продукции за пределы республики и страны.

Государственная поддержка способствует этим успехам: с 2019 по 2025 год на развитие АПК направили более 4 млрд рублей, помощь получили свыше тысячи сельхозпроизводителей. Власти намерены и дальше создавать условия для фермерских хозяйств, внедрения современных технологий и роста объемов производства. Кроме того, за последние годы на комплексное развитие сельских территорий направлено 3,1 млрд рублей. Средства идут на дороги, воду, газ, электричество, школы и другие необходимые условия.

«Радует, что к сельскому хозяйству проявляет интерес и молодежь. В школах республики работают агротехнологические классы, где ребята знакомятся с этой сферой. В этом году на конкурс личных подсобных хозяйств поступило 652 заявки — это более чем втрое больше, чем в 2021 году. Первое место заняла Фариза Муцольгова из села Яндаре. В „Фестивале цветов“ первое место заняла Лидия Костоева из села Нижние Ачалуки. Хочу подчеркнуть, что участники этих конкурсов — настоящий пример для жителей республики. Развивать собственное хозяйство, значит, много и ответственно трудиться, любить землю, заботиться о своем доме и хозяйстве, не бояться ежедневных забот и вкладывать силы в результат», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил министра сельского хозяйства республики Магомеда Гагиева и всех работников ведомства за работу по развитию отрасли, поддержку сельхозпроизводителей и организацию праздника «Золотая осень», добавив, что труд фермеров, механизаторов, животноводов, агрономов, работников перерабатывающих предприятий заслуживает большого уважения.