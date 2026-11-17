С докладом о проделанной работе выступил заместитель министра автомобильных дорог и транспорта республики Магомед Котиев.

Он отметил, что с августа текущего года активизировано сотрудничество ведомства с перевозчиками и водителями. Специалисты регулярно выезжают на маршруты и следят за тем, чтобы валидаторы использовались должным образом.

Кроме того, пассажиров информируют о возможности безналичной оплаты и действующей скидке, занимаются восстановлением неисправного оборудования и решением проблем со связью. Водителей же поощряют премиями за использование безналичной оплаты.

На данный момент валидаторами оборудовано 148 транспортных средств из 424. При этом число работающих устройств выросло с примерно 30 в первом полугодии до 87. Наблюдается и увеличение количества безналичных платежей.

В августе было совершено 210 транзакций, в сентябре уже 644, в октябре же показатель вырос до 1 359, что в 6,5 раза больше августовского значения. С 1 по 6 ноября зарегистрировано еще 289 операций. Работа в этом направлении не прекращается.

Главные цели: поддерживать валидаторы в рабочем состоянии, расширять зону использования безналичной оплаты на маршрутах и повышать осведомленность пассажиров о преимуществах акции.

Акция НСПК, позволяющая экономить 10 рублей при оплате проезда картой «Мир», продлится в республике до 30 ноября.