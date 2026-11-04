В городах Ингушетии в День народного единства прошли праздничные мероприятия  

Гости могли попробовать традиционные ингушские блюда, увидеть соревнования и показательные выступления по национальным видам спорта. Они поздравили жителей с праздником и наградили спортсменов, отличившихся в соревнованиях по армрестлингу. Праздник сопровождался концертной программой с участием творческих коллективов республики, сообщает газета «Ингушетия».

В Малгобеке в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе прошел праздничный концерт с участием коллективов городского дворца культуры. Для детей там организовали развлекательную программу с аниматорами. Мероприятие посетили градоначальник Магомед Боков и руководитель комитета по делам молодежи Заурбек Пошев, которые пообщались с жителями и гостями.

В Карабулаке главное праздничное мероприятие состоялось в городском Доме культуры. Местные творческие коллективы, включая юных артистов — воспитанников ДК и детской школы искусств, представили насыщенную концертную программу с народными мелодиями, хореографическими номерами и патриотическими песнями.

Также праздничные мероприятия прошли в домах культуры сельских поселений районов республики.