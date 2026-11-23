Святилище было найдено примерно в 500 метрах к северу от обособленной усадьбы «Потара гала» на северо-западной окраине поселка Оздите. Столпообразные святилища — один из видов каменных культовых сооружений, которые, согласно ингушскому фольклору, возводились на месте, где молнией убило человека.

Отмечается, что среди ученых, исследовавших памятники горной Ингушетии, нет единого мнения о таких сооружениях: одни считали их первичной формой культовых построек, а ингушский историк и археолог М. Мужухоев, напротив, рассматривал их как вырождающуюся форму, завершающую эволюцию местных культовых памятников. Он утверждал, что строительство сиелингов велось в память об усопших предках: эти монументы служили символом почитания и уважения к предкам и, как считалось, невидимо защищали потомков.

Этнографические описания знакомят нас с монолитными «столпами» — святилищами, известными как «сиелинги», что указывает на их мифологическую связь с культом «божества солнца» и молнии «Сели».

Исследователь Ф. Костоева отмечает, что в старину термин «сиелинг» обозначал высокую четырехугольную каменную колонну, обращенную на юг, с плоским или двускатным верхом и небольшой нишей у основания. Сиелинги собирались из необработанного камня до человеческого роста и закреплялись на известковом или глинистом растворе (маркхал).

Такие сооружения возводились на перекрестках дорог, у башен или склепов. Выявленный объект свидетельствует о культовом использовании данной местности предками.

После проведения соответствующих работ для обеспечения целостности и сохранности памятник будет внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия республики и введен в научный оборот. Ранее столпообразные святилища были обнаружены в башенных комплексах «Нижний Пуй» и «Беште», в августе этого года остатки такого святилища зафиксировали на вершине горы Колой-Лоам.

Камень в форме ступки сотрудники музея-заповедника нашли во время инспекционного обхода по дороге к наскальным башням над комплексами «Гарак» и «Мецхал».

Пользователи интернета сошлись во мнении, что он, скорее всего, использовался для перемалывания зерна или пороха.