В ГМИИ Ингушетии провели встречу с учащимися «Формирование правильных привычек» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении культуры, участниками мероприятия стали ученики 3-й школы города Карабулак. Провела встречу педагог-психолог Заремма Татиева. Главной задачей мероприятия организаторы видели воспитание у молодого поколения бережного отношения к собственному здоровью, а также помощь в осознанном выборе жизненных ориентиров.

Кроме того, целью стала профилактика наркомании и прочих пагубных пристрастий. В рамках встречи школьники говорили о том, какую значимую роль играют в человеческой жизни каждодневные привычки. Обсуждалось и их воздействие на физическое и психологическое состояние, на успеваемость, на отношения с окружающими и на будущее в целом.

Отдельный акцент был сделан на профилактике употребления наркотических веществ, табакокурения и иных опасных зависимостей. Заремма Татиева объяснила ребятам, к каким негативным последствиям приводят вредные привычки. Она также подчеркнула, насколько важно уметь противостоять негативному влиянию окружения, принимать решения самостоятельно и говорить «нет» тому, что способно навредить здоровью и жизни.

Участники встречи пришли к выводу: здоровый образ жизни формируется из простых, но значимых ежедневных решений. Среди них — правильный режим дня, физическая активность, полезное питание, саморазвитие, позитивное общение и забота о собственном здоровье.

«Музей уделяет особое внимание воспитательной и просветительской работе с подрастающим поколением, поддерживая инициативы, направленные на формирование здорового, ответственного и социально активного общества», — отметила куратор мероприятия, сотрудник ГМИИ РИ Луиза Плиева.