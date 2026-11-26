Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, ключевая задача этой проверки состояла в том, чтобы укрепить дисциплину среди потребителей и повысить уровень собираемости средств за пользование природным газом.

В ходе мероприятия члены рабочей группы обошли жилые дома, расположенные на улице Спортивной. У абонентов появилась возможность прямо на месте внести плату за текущее потребление и быстро закрыть накопившийся долг — без посещения абонентских отделов. Значительная часть жителей отнеслась к рейду с пониманием, и предпочла воспользоваться таким форматом оплаты.

Помимо этого, сотрудники газовой службы дали развёрнутые консультации: они объяснили, как формируются начисления, как проводится сверка показаний счётчиков и какие документы нужно оформлять при спорных ситуациях.

Напомним: если платить за потреблённые ресурсы вовремя и в полном объёме, это гарантирует непрерывную подачу газа, безаварийную работу сетей и стабильное прохождение отопительного сезона.