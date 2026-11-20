В книге собраны материалы из архивов, снимки, рассказы родственников, а также научные работы искусствоведов, сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия. Все это помогает читателю ближе познакомиться с биографией мастера и его творческим наследием.

Презентация издания «Руслан Мамилов — первый ингушский скульптор» прошла в Джейрахе, в филиале музея ИЗО — Доме-музее ваятеля. На встрече собрались сотрудники учреждений культуры, специалисты по искусству, исследователи, а также люди, которым близка история национальной культуры.

Авторы издания подробно прослеживают и жизненный, и творческий путь Руслана Мамилова. Пройдя через военные испытания и депортацию, он смог найти себя в искусстве. Его профессиональному росту во многом способствовала Ольга Мануйлова — народный художник Киргизии, ставшая наставницей скульптора. В 1968 году Мамилов стал членом Союза художников СССР, а со временем занял пост председателя правления Союза художников Чечено-Ингушской АССР.

Одна из самых известных его работ — памятник «Пожарным», установленный в Грозном в 1968 году. Этот монумент создан в память о пожарных, которые погибли, туша огонь на грозненских нефтепромыслах во время бомбардировок 1942 года.

В книгу вошли биографические сведения, публикации о творчестве скульптора, документы из архивов, фотографии, а также воспоминания родных, друзей и коллег. Отдельная глава отведена Дому-музею Руслана Мамилова в Джейрахе.

Открыла презентацию Мадина Хамхоева, заместитель директора ГМИИ РИ. О том, что вошло в книгу, и как шла работа над изданием, рассказала искусствовед Танзила Дзаурова. Автор-составитель Якуб Патиев поделился тем, как собирались архивные материалы. На встрече также выступили искусствоведы Анна Булах и Хава Акиева — их исследования включены в книгу.

Руководителем проекта и главным редактором издания выступила директор ГМИИ Любовь Тумгоева. В подготовке книги участвовали также Якуб Патиев, Ася Евлоева и Анна Булах. Существенную поддержку оказала семья скульптора: именно она предоставила фотографии, документы и воспоминания.

Книгу передадут в библиотеки республики, а её электронная версия будет размещена на официальном сайте музея. Новое издание послужит ценным источником для исследователей, учащихся и всех, кому дорога история ингушского изобразительного искусства. Кроме того, оно помогает сберечь творческое наследие Руслана Мамилова и сделать его доступным для будущих поколений.