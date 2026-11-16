В Джейрахе представят книгу о первом ингушском скульпторе Руслане Мамилове

Как сообщили газете «Ингушетия» в ГМИИ, участники встречи смогут ближе познакомиться с биографией и работами скульптора. Кроме того, им откроются любопытные подробности его профессиональной деятельности.

Презентация откроется 19 ноября в 12 часов по адресу: с.п. Джейрах, ул. Льянова, 37 «а».