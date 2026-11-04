В День народного единства в Ингушетии поддержали ветеранов МВД 

Поддержка была оказана в рамках планомерной социальной работы с правоохранителями, посвятившими службе не один год. Особое внимание уделяется тем, кто сегодня особенно нуждается в заботе. Такая помощь становится выражением признательности за их добросовестный труд и верность долгу.

«Наши ветераны — живая история службы, носители профессионального опыта и нравственных ориентиров для молодежи. Поддерживать их наш прямой долг и проявление искреннего уважения», — подчеркнул Магомедсали Котиев.

Получатели помощи поблагодарили Совет ветеранов, отметив важность сохранения преемственности поколений и тесной связи между действующими сотрудниками и теми, кто уже находится на заслуженном отдыхе.