Там напомнили, что TV BRICS стал информационным партнером XII Международного кинофестиваля «Золотая башня», проходившем в республике 25-28 октября текущего года.

Редакция международной медиасети, созданной в 2017 году, подготовила два материала: анонс «Международный кинофестиваль „Золотая башня“ покажет традиции народов мира» и итоговую новость «В России подвели итоги Международного кинофестиваля «Золотая башня».

Обе новости адаптировали и опубликовали на шести языках: русском, английском, португальском, испанском, китайском и арабском. Так о культуре Ингушетии и о фестивале, объединившем кинематографистов разных стран, смогли прочитать на языках, которые понятны жителям разных континентов.

Материалы распространились в пяти странах: России, ЮАР, Аргентине, Омане и США. Анонс фестиваля опубликовали партнерские СМИ: DepiMedia (ЮАР), BRICSLat (Аргентина) и Times of Oman (Оман). Затем новость републиковали ресурсы в Омане и США.

Для региона, который международная аудитория открывает прежде всего через культуру и кино, это очень весомый результат. Фестиваль, прошедший в Ингушетии, стал темой новостей для читателей от Южной Африки до Латинской Америки и от Ближнего Востока до США, отметили в республиканском ЦТК и КИ.