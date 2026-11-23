Там напомнил, что ОСФР оказывает поддержку семьям с детьми, в том числе многодетным родителям. Женщины, имеющие троих детей, могут уйти на пенсию на 3 года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей в 56 лет. Матери пятерых и более детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетные мамы должны воспитать детей до достижения ими 8 лет, иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. Право на досрочную пенсию распространяется также на женщин, воспитывающих усыновлённых детей. Женщины, лишённые родительских прав, выходят на пенсию на общих основаниях.

Периоды ухода за детьми до 1,5 лет включаются в страховой стаж. За период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год, за вторым ребенком — 3,6, за время ухода за третьим и последующими детьми — 5,4 коэффициента.

«С 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий включение в страховой стаж одного из родителей периодов ухода за каждым ребенком до достижения ими возраста 1,5 лет без ограничения общей продолжительности. При этом за время ухода за третьим и всеми последующими детьми дается 5,4 коэффициента», — отметил управляющий ОСФР по Ингушетии Зубейр Евлоев.

Также право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида с детства. При наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов и страхового стажа не менее 15 лет мать может выйти на пенсию в 50 лет, а отец — в 55 лет при стаже не менее 20 лет.

Подать заявление о назначении пенсии досрочно можно онлайн на портале «Госуслуги», а также в клиентских службах Отделения СФР или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр по номеру: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), говорится в релизе.

В ОСФР по региону поздравили всех женщин с наступающим Днем матери, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, отметив, что этот праздник — отличный повод выразить им искреннюю благодарность и уважение за заботу и труд во благо семьи.