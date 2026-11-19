Собеседник издания отметил, что обращения людей обрабатываются и систематизируются, чтобы в ходе прямой линии можно было охватить максимально широкий спектр тем и проблем.

У граждан еще есть возможность присоединиться к диалогу и задать свой вопрос руководителю региона. Для этого можно воспользоваться следующими способами:

— отправить сообщение через MAX и Telegram;

— воспользоваться специальным чат-ботом в Telegram;

— отправить сообщение на номер 8 (928) 795-78-78.

Важно учесть, что принимаются только текстовые сообщения или видеообращения, телефонные звонки по указанному номеру не обрабатываются.

Напомним, что в ходе прямой в 2025 году Махмуд-Али Калиматов за 3,5 часа ответил на более чем 50 вопросов.

Тематика была самой разнообразной: от развития агропромышленного комплекса, промышленности и туризма до вопросов образования, здравоохранения, культуры и патриотического воспитания молодежи. Не остались без внимания и темы благотворительности.

Особое внимание было уделено поддержке семей погибших участников СВО, ветеранов и раненых бойцов. Кроме того, Глава республики резко высказался о низком уровне культуры поведения автомобилистов на дорогах и призвал родителей не доверять управление транспортными средствами несовершеннолетним. Эта проблема остается актуальной и в настоящее время.

Также Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что руководители администраций городов, районов и сельских поселений должны поддерживать постоянный контакт с жителями и быть в курсе проблем каждой семьи.