Угрожавший оружием житель Ингушетии задержан правоохранителями 

По версии следствия, накануне вечером правоохранители, несшие службу на контрольно-заградительном посту на проспекте Идриса Зязикова в Магасе, остановили автомобиль местного жителя для проверки документов. Водитель проигнорировал законные требования полицейских и уехал.

Позже машину обнаружили в городе. Когда стражи порядка появились, подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, сходным по внешнему виду с автоматом Калашникова, пригрозил применить насилие в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

Следователи оперативно выехали на место происшествия и провели осмотр. Изъяты огнестрельное оружие и другие вещественные доказательства, важные для расследования. Помимо этого, был проведен обыск по месту жительства фигуранта.

Подозреваемый задержан, ему вменяется ч.1 ст.318 УК России. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения неотложных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.