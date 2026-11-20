В совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств обвиняется 28-летний житель региона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным следствия, в сентябре текущего года обвиняемый, за рулем Mercedes-Benz без номеров, двигаясь в составе свадебного кортежа на территории Назрановского района, совершал опасные маневры, угрожающие безопасности как эксплуатации автомобиля, так и граждан.
Иномарка была изъята правоохранителями, помещена на специализированную стоянку и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело прокурором направлено мировому судье для рассмотрения по существу.