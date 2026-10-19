Турнир по вольной борьбе состоялся в Малгобеке Ингушетии

В Малгобеке на базе спортивной школы имени Иссы Тумгоева прошёл республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2014–2015 годов рождения. Об этом газету «Ингушетия» проинформировали в пресс-службе муниципалитета.
Соревнования были организованы в рамках программы мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. Почётными гостями турнира стали глава Малгобека Магомед Боков и заслуженный тренер России Султан Батыров.
По результатам состязаний призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Участникам также вручили памятные призы — спортивные сумки и кроссовки.
«Турнир был направлен на развитие детско-юношеского спорта, популяризацию здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения в духе дружбы и взаимного уважения», — подытожил собеседник.