Турнир по вольной борьбе состоялся в Малгобеке Ингушетии

Соревнования были организованы в рамках программы мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. Почётными гостями турнира стали глава Малгобека Магомед Боков и заслуженный тренер России Султан Батыров.

По результатам состязаний призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Участникам также вручили памятные призы — спортивные сумки и кроссовки.

«Турнир был направлен на развитие детско-юношеского спорта, популяризацию здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения в духе дружбы и взаимного уважения», — подытожил собеседник.