На мероприятии шла речь о запуске и организации работы единого информационного туристского портала Северного Кавказа, в контенте которого также будут широко представлены достопримечательности Ингушетии, а также вся полная информация по туристским ресурсам.

Генеральный директор фонда «Посети Кавказ» Станислав Аристов рассказал участникам совещания о работе единого информационного туристского портала в Северо-Кавказском федеральном округе. Данный портал направлен на создание и развитие комплексного предложения межрегиональных туристских продуктов регионов СКФО. Таким образом, турист, посещая портал и планируя поездку, будет видеть предложения всех регионов СКФО, которые могут заинтересовать его и стать объектом посещения.

Напомним, ингушским туристическим ведомством было разработано и паспортизировано более 30 маршрутов, которые будут размещены на портале для массового потребителя турпродукта.

Единый туристический информационный ресурс разработан на Северном Кавказе в рамках Стратегии развития туризма СКФО до 2035 года. Портал объединяет информацию о достопримечательностях, маршрутах, местах отдыха и туристических агентствах округа.

Обычно туристам приходилось искать нужную информацию в разных источниках.

«У каждой республики есть сайт туристический, есть порталы различных туркомпаний и турагентств. Информационное поле достаточно большое, но именно это является его минусом. Люди, которые планируют отдых, не могут распланировать межрегиональные маршруты, они не уверены, достоверна и актуальна ли информация на ресурсах», — пояснил Станислав Аристов.

В систему включены стандартизированные аккредитованные места размещения по определенным требованиям, которые можно рекомендовать туристам, автотранспортные агентства, туристические гиды, гиды-экскурсоводы. Эта система должна показать, кто может сделать отдых комфортным и безопасным на территории Северного Кавказа.

По мнению Станислава Аристова, общие усилия помогут позиционировать Северный Кавказ на рынке туристических услуг России.

«На фоне всей российской сферы индустрии туризма мы еще не занимаем того места, которое можем занимать», — отметил руководитель фонда.

Фонд «Посети Кавказ», организованный в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе.

Участники заседания в Нальчике договорились укреплять сотрудничество между субъектами СКФО в сфере туризма. После официальной части они посетили достопримечательности Кабардино-Балкарии.