Как сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии на официальном сайте, эта идея была озвучена на совещании под председательством Главы региона Махмуд-Али Калиматова в Магасе руководителем Комитета по туризму Бесланом Мизиевым. Он также рассказал и о планах развития всей туристической отрасли республики.

Первые площадки для кемпингов и глэмпингов уже появились этим летом вблизи высокогорного селения Бейни, которое является отправной точкой при подъеме на Столовую гору. На средства гранта молодежного форума «Машук» здесь установили деревянный настил под палатки, поставили раздвижные столики, провели освещение, установили электробудку с розетками, мангалы для приготовления шашлыка, создали необходимые удобства.

Беслан Мизиев отметил в своем выступлении позитивные изменения в развитии внутреннего туризма и назвал ряд факторов, повлиявших на такую динамику. И самый важный из них — это внимание и поддержка, оказываемые туристической сфере региона федеральными властями.

«Минэкономразвития России выразило поддержку о включении курорта «Армхи» в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Также регион участвует в программах Ростуризма на получение грантовой поддержки, реализуются инициативы грантополучателей, телевизионные и блогерские проекты», — отметил Беслан Мизиев и представил план мероприятий текущего месяца.

«В Ингушетию прибыли делегации из Курской и Белгородской областей — это представители туризма, которые знакомятся с туристическим потенциалом региона в рамках реализации проекта победителя форума «Машук» Адама Мальсагова. С 4 по 6 октября был реализован медийный проект «Россия глазами иностранца», в котором китайская студентка три дня жила в ингушской семье. С 9 по 10 октября в виде квеста по высокогорной Ингушетии для СМИ пройдет тест-драйв внедорожников крупного зарубежного производителя автомобилей, 14 октября также пройдет тест-драйв для предпринимателей, представляющих услуги проката, каршеринга и партнеров концерна», — сообщил он.

Руководитель Комтуризма также отметил, что спортивные и культурные мероприятия российского значения также способствуют привлечению жителей страны в Ингушетию и повышению имиджа региона. Среди них республиканский фестиваль экологического туризма, Северокавказский массовый забег к 250-летию единения с Россией по маршруту «Магас — Назрань», межрегиональный велопоход «От Таргима до Магаса» и многие другие.

Беслан Мизиев обратил внимание участников совещания и на имеющиеся у них проблемы.

«Основная проблема — отсутствие инфраструктуры, в том числе обеспечивающей. Особенно это сказывается на развитии наиболее перспективных направлений — Джейрахского и Сунженского районов с двумя заповедниками, одним заказником, более 1200 объектами культурного наследия. В данный момент в горной и равнинной Ингушетии сформировано 39 паспортизированных туристических маршрутов, требующих благоустройства, в том числе направлений для альпинизма и спортивного скалолазания, а также в городах Магасе и Назрани», — обозначил он самые проблемные участки.

Глава ведомства также отметил, что серьезные сложности развитию туристической сфере создают связанные с пограничным режимом в Джейрахском районе ограничения на взаимодействие с туристами из-за рубежа. Хотя ранее власти Ингушетии и выступили с инициативой упростить процедуру допуска иностранных туристов к пограничным зонам, где располагаются значимые туристические объекты, вопрос этот пока остается нерешенным.

Еще одна проблема, которая, по мнению Беслана Мизиева, мешает динамичному развитию туристической отрасли республики — это крайне скудное участие в ней малого и среднего бизнеса, а также нехватка компетентной кадровой базы — факторы, влияющие на предоставление качественного сервиса.

«Один турист обеспечивает работой до 7 смежных областей. Проблема заключается в том, что сейчас они не соответствуют ожиданиям и требованиям. Отсутствие туристических, транспортных компаний, работающих по безналичному расчету, отсутствие зарегистрированных сотрудников, налоговых отчислений, отсутствие возможности у бизнеса участия в грантовой поддержке, в программе возврата туристу части от стоимости путевки, проводимой Ростуризмом в 2020 году, к сожалению, играют не в нашу пользу», — пояснил руководитель Комтуризма Ингушетии.

Свое согласие с тезисом выразил Глава республики. Важнейшей составляющей развития туризма, по его мнению, является конкурентоспособная инфраструктура и высокое качество обслуживания.

«Туркластер не может развиваться сам по себе, он носит межотраслевой, комплексный характер, включающий другие области: транспорт, бизнес, особенно малое и среднее предпринимательство, которое в горах у нас не представлено (пункты общественного питания и торговли, например), индустрия развлечений, культуры, безопасности и многие другие. Как было отмечено, одно рабочее место в сфере туризма подразумевает создание до 7 рабочих мест в сопутствующих. Это особенно важно в ситуации, когда в некоторых секторах экономики происходит сокращение штатов, тем более с нашим уровнем безработицы.

Сейчас в отрасли идет процесс импортозамещения, внутренний туризм стремительно развивается. Это раскрывает огромный рекреационный потенциал страны и в отдельности нашей республики, и этим нужно грамотно и вовремя воспользоваться, заявив о себе должным образом», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.