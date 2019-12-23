В частности, здесь полностью модернизирован номерной фонд, улучшены зоны ресепшен, кафе и ресторан, а также реконструированы все технические помещения.

Необходимо отметить, что обновление получило не только само курортное учреждение, но и объекты, которые находятся рядом, к примеру, канатная дорога и пешеходные тропы, идущие по всей длине трассы вдоль подъемника. По словам администратора курорта, все эти обновления приурочили к началу открытия зимнего горнолыжного сезона.

В рамках этих двух событий сотрудниками курорта «Армхи» и представителями Миннаца Ингушетии было организовано праздничное мероприятие, в котором участвовали многочисленные туристы и будущие врачи центра «Синай».

Начиная торжественную часть мероприятия, директор курорта «Армхи» Магомед Евлоев отметил, что открытие многопрофильного медицинского центра на базе всесезонного курорта «Армхи» — это отличная возможность для жителей нашей республики, не выезжая за пределы, получить комплексное санаторно-курортное лечение, включающее диагностику, обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур.

Что касается открытия очередного горнолыжного сезона, президент региональной федерации альпинизма Висан Юсупов сказал, что все спортсмены нашей республики и приезжие туристы с нетерпением ждали этого дня. И, несмотря на то, что декабрь не балует нас снегом, у любителей горных лыж остается надежда на обильные зимние осадки, и у них всё ещё будет впереди. По словам ветерана скалолазания, занятия спортом на свежем воздухе очень необходимы для здорового роста человека, особенно для поддержания духа соревнований.

Многие участники мероприятия отмечали, что позитивные преобразования на курорте и появление такого многопрофильного медицинского центра прекрасно дополнят существующие здесь условия.

«Безусловно, эти новшества станут ещё одним рычагом притяжения гостей и туристов в наши края из самых разных уголков страны и мира, — сказал М. Евлоев, — тем более что весь мой коллектив нацелен на перспективную модернизацию».

Для создания праздничной атмосферы на территории курорта были организованы выступления артистов Ингушской филармонии, и в течение дня для всех желающих прокатиться бесплатно работала канатная дорога. В сценарий праздничной программы были включены также выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и различные конкурсы, в которых принимали участие не только представители молодого поколения, но и люди старшего возраста. А в ресторане курорта был организован роскошный «шведский» стол, в меню которого входили блюда национальной и европейской кухни. Гости сполна могли насладиться ингушским гостеприимством и на прощание обещали непременно вернуться сюда вновь.