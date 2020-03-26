Экспозиция, представленная в здании вокзала, организована фондом «Посети Кавказ» совместно с компанией «Курорты Северного Кавказа» при поддержке региональных министерств по туризму, говорится в сообщении пресс-службы фонда. Посетители могут увидеть не только достопримечательности Кавказа в миниатюре, но и посмотреть видеопрезентации о регионах СКФО.

Каждый субъект Северного Кавказа представлен отдельно. На демонстрационной площадке представлен герб региона, флаг, макет местных достопримечательностей и видеоролик, который крутится круглосуточно.

На Казанском вокзале теперь можно увидеть высочайшую вершину России и Европы и место, где искали вход в мистическую Шамбалу, узнать какой достопримечательности Северного Кавказа 1600 лет, а также увидеть музей-заповедник, площадь которого в четыре раза превышает площадь княжества Лихтенштейн, насладиться видом древнего христианского храма Тхаба-Ерды в горной Ингушетии.⠀

«Цель экспозиции — предоставить информацию пассажирам РЖД, путешествующим на юг России, о достопримечательностях Северного Кавказа. На фоне вопросов, связанных с ограничением международных путешествий и закрытием границ РФ, важным является информирование граждан о туристском потенциале субъектов СКФО, чтобы в момент завершения ограничительных мер у российского туриста была возможность познакомиться с достопримечательностями Северного Кавказа не на макете, а вживую», — прокомментировал идею экспозиции гендиректор фонда «Посети Кавказ» Станислав Аристов.

Ранее в КСК сообщили, что турпоток на горнолыжных курортах Северного Кавказа сохраняется на прежнем уровне, оттока отдыхающих не наблюдается. Курорты работают в штатном режиме, принимая все необходимые меры профилактики в связи с распространением коронавируса. В частности, отменены все массовые мероприятия, проводится регулярная дезинфекция помещений и поверхностей, медосмотр сотрудников.

Выставка работает круглосуточно. Планируется, что она будет действовать до 3 апреля текущего года.

На днях фонд «Посети Кавказ» сообщил о том, что в ближайшее время из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа заработает горячая линия для представителей туристической сферы Северо-Каказского федерального округа.