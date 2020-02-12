Когда-то и автор этих строк задавался аналогичным вопросом, когда собирался на Дальний Восток. В 2005 году выбор был очень скудный, если не сказать никакой. Продавались в основном изделия, изготовленные в Пятигорске. За прошедшее время многое поменялось. Ингушетия обретает свои бренды, ингушские ремесленники выпускают большой ассортимент продукции. В сувенирных лавках большой выбор. Об этом говорит и автор информационно-познавательного портала ТАСС «Это Кавказ» Илья Осетров.

По его мнению, в сувенирных магазинах Ингушетии туристы чаще всего покупают открытки, магнитики, тарелки, кружки, войлочные ковры, панно с изображением знаменитых ингушских башен, а в качестве гостинца везут мучную халву, варенье из грецких орехов, сушеное мясо.

«Ингуши в подарок землякам, замученным ностальгией вдали от родины, могут привезти консервированную черемшу или ювелирные украшения, например серебряный значок, подвеску или кольцо от Бекхана Дахкильгова с солярным знаком — символом Ингушетии», — пишет Илья Осетров.

Автор предлагает привезти из Ингушетии горный мёд. Его можно купить на курорте «Армхи», в сувенирных лавках, в аэропорту «Магас». Мёд предлагают в красивой подарочной таре — в коробочках по несколько банок с разными сортами и в деревянных бочонках. Такой сувенир станет желанным подарком для всех.

«Знающие люди на вопрос: «Что привезти из Ингушетии?» — сразу отвечают: «Мясо!». Ради него не жалко и лишний багаж в самолете докупить. Сами ингуши, живущие в Москве, так и делают. А еще местные хвалят товары под маркой «Мальсагов-продукт», в первую очередь колбасы и пельмени. Говорят, все очень вкусное, натуральное и стоит дешево. Продается на рынках и в магазинах», — пишет Илья Осетров.

Можно также привезти из республики сувенир из рыбьей кожи. Продукция фабрики «Шади» известна всем, кто хоть немного знаком с Ингушетией. Ремни, туфли, сумки, кошельки, куртки, косметички, портмоне, книжные переплеты, картины из кожи карпа, лосося, осетра, кальмара не могут не привлечь внимания. Изделия из необычного материала выглядят очень красиво. Самый большой выбор — в фирменном магазине «Шади» в Назрани на улице Чеченской, 5.

«Четыре года назад в Ингушетии была создана Ассоциация ремесленников, объединившая 137 гончаров, кузнецов, плотников, резчиков по дереву, ювелиров, вязальщиц, мастеров бисероплетения и других умельцев. Их изделия можно посмотреть и купить в Карабулаке — в ремесленном отделении Медико-технологического колледжа. Там же они проводят и бесплатные мастер-классы для всех желающих, в том числе и для туристов. Так что при желании и наличии времени сувенир можно сделать и своими руками. Например, вылепить кувшинчик на гончарном круге и даже обжечь его в муфельной печи. Можно также заказать какое-то изделие мастеру, а затем получить его по почте», — пишет Илья Осетров.

Руководитель Ассоциации ремесленников Адам Галаев говорит, что в Карабулаке рады будут всем гостям, независимо от численности группы: «Мы проводили мастер-класс и для одного туриста. Почему нет? Кроме того, мы готовы организовать экскурсию в мастерские наших ремесленников в других городах».

Телефон Ассоциации ремесленников Ингушетии — +7 (928) 095−23−32.