Несмотря на суровый арктический климат, наш край и его люди дарят по-настоящему тёплые эмоции. Салехард — единственный в мире город, расположенный на Полярном круге. Для вас могут организовать торжественную церемонию пересечения Полярного круга с выдачей сертификата, подтверждающего данный факт.

Северное сияние, День оленевода, природа Полярного Урала со сплавами и походами в горы, чистейшими реками с реликтовой водой, которые стекают с полярных ледников, возможность проживания в чумах, традиционном жилье северных народов — на Ямале много по-настоящему интересных и уникальных точек притяжения. Именно в Ямало-Ненецком автономном округе самое большое поголовье оленей в мире более 600 000 голов. Здесь тесно переплетаются пути каслания оленьих стадов с газопроводными нитками — на Ямале добывается более 90% природного газа Российской Федерации. Знакомство с традиционным образом жизни коренных народов Севера, сохранивших историческое и культурное наследие предков, посещение стойбища и возможность путешествия (каслания) с жителями тундры можно назвать главной «фишкой» ямальского туризма.

Ямал в последние годы регион узнаваемый. Это происходит, в том числе, и благодаря межрегиональному сотрудничеству. СМИ Ростовской области, республики Калмыкия и Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской республики, Чувашии, Мордовии размещают материалы о туристском потенциале арктического региона, что, безусловно, обращает на себя внимание потенциального туриста.

Отправиться в путешествие в тундру и пожить в стойбище может любой желающий. Туристский портал visityamal.ru подскажет, что посмотреть на Ямале, как сюда добраться и где разместиться с комфортом. Посетители сайта смогут познакомиться с историей Ямало-Ненецкого автономного округа, узнают об особенностях жизни в условиях сурового северного климата, увидят отзывы гостей и потрясающие фотографии. А также получат возможность подобрать интересный тур или экскурсию и выбрать активность на любой вкус — от посещения ресторанов, музеев и этнографических парков до выбора горнолыжной трассы для приобщения к зимним видам спорта. На территории региона туристу будет предложено множество уникальных туров: рыбалка, сплавы, горный и этнографический виды туризма. Путешественники могут отправиться в стойбище к оленеводам, где их уже будет ждать принимающая семья. Гостей разместят в национальном жилище — чуме. В часы досуга туристы научатся тому, что умеет каждый коренной житель севера — метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, перетягивание палки, посоревнуются в рыбной ловле.

Также сейчас есть уникальная возможность принять участие в Новогоднем конкурсе: «Ямал Дарит» в инстаграм медиаканале @visityamal можно получить достойные призы разместив свою новогоднюю фотографию со стихотворением про Ямал. Условия участия в конкурсе.