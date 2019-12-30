Группа молодых альпинистов из 9 человек совершила восхождение и, переночевав на вершине Столовой горы, отправилась далее по маршруту покорять горные вершины в Республику Дагестан.

Проект Оздоева направлен на содействие в повышении туристической привлекательности Северного Кавказа через развитие альпинизма, а также повышения внимания органов государственной власти и общественности к проблеме загрязнения окружающей среды посредством организации экспедиций для совершения экстремальных восхождений на 7 вершин в 7 субъектах СКФО.

По словам Ингисхана проект носит миротворческий характер и направлен на призыв к лидерам стран мира и мировой общественности к установлению мира на Земле.

В рамках проекта разработан график и маршрут восхождений, сформирована экспедиция, в которую вошли представители от регионов СКФО, в числе которых и профессиональные альпинисты, а также оператор с камерой, который после окончания восхождений подготовит документальный мини-фильм об экспедиции.

По словам Владимира Белкания — ролики будут знакомить теле и интернет аудиторию проекта с достопримечательностями, культурой, кухней и бытом народов Кавказа, тем самым, создавая условия для гармонизации межнациональных отношений, а также рассказывать о возможностях доступного туризма на территории Северного Кавказа.

На самих вершинах «покоренных» гор будут проводиться флэшмобы: участники будут разворачивать флаги регионов СКФО и России, зажигать «факелы мира». Маршрут восхождений на 7 вершин построен в таком географическом порядке, что соединение вершин вместе образуют знак бесконечности. Таким образом, акции будут посвящены к призыву к человечеству сохранению мира и добрососедства на планете, защите окружающей среды и ее обитателей, символизировать вечную жизнь на Земле.

Всего в рамках маршрута по проекту запланирована организация восхождений на 7 горных вершин Северного Кавказа, включая самую высокую гору кавказского хребта — Эльбрус.